Переговоры с участием России по безопасности на Кавказе перенесены из-за коронавируса

Запланированный на 31 марта – 1 апреля очередной раунд проводимых после войны 2008 года Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявил журналистам в понедельник полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования, глава югоосетинской делегации на Женевских встречах Мурат Джиоев, сопредседатели данного формата от ЕС, ОБСЕ и ООН проинформировали стороны о переносе встречи, новая дата пока не определена.

Источники в Тбилиси также подтверждают перенос переговоров «ориентировочно до лета».

В дискуссиях в Женеве также принимают участие Россия и США. Это единственная переговорная площадка между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром ее стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.