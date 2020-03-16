В Москве стартовал полуфинал специализации «Наука» конкурса «Лидеры России»

16 марта в Москве в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» состоялась церемония открытия полуфинала специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В церемонии открытия полуфинала приняли участие: помощник президента, куратор и наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» Андрей Фурсенко; заместитель министра науки и высшего образования Алексей Медведев; первый вице-президент АО «Газпромбанк» Наталья Третьяк, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов, ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Алевтина Черникова и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Фурсенко выступил перед участниками с приветственным словом, в котором подчеркнул, что участие в конкурсе – это только первый этап в дальнейшем развитии их карьеры, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Уверен, в ходе этой работы вы приобретете что-то новое. Но хочу отметить, что вне зависимости от итогов конкурса, все вы уже находитесь у нас «на учете». Каждый из вас высказал готовность заняться непростой вещью – управлением в образовании и науке, и это заслуживает уважения. Каждый из вас будет востребован. Желаю вам интересной работы и продуктивного сотрудничества, потому что все успехи достигаются командной работой. Ваша команда, с одной стороны, большая, с другой – в масштабах страны маленькая. Но за каждым из вас стоят люди, ваши коллеги и команды. В ходе конкурса участники смогут проявить не только свои лидерские качества, но и профессиональные компетенции, найти решения, которые позволят реализовать важные проекты для сферы образования и науки. Мы очень рассчитываем на то, что кроме формального определения победителей вы все будете востребованы и привлечены к работе в этой очень важной для России сфере. Проблемы в управленческой сфере в области образования, безусловно, существуют. Наука и образование – это вещи достаточно инерционные. Это звучит, наверное, странно, потому что наука традиционно ассоциируется с прорывом. Но сама организационная структура работы достаточно традиционна. В этом есть плюсы, это позволяет использовать опыт предшественников. Но в этом есть и определенные минусы, потому что жизнь очень быстро меняется и требуются нестандартные решения. Мне кажется, что люди, которые сегодня участвуют в этом конкурсе, должны проявить современные лидерские подходы, привнести что-то новое в эту сферу. Я рассчитываю, что со многими из вас после окончания конкурса мы встретимся по работе и будем иметь возможность сделать что-то важное и полезное для развития образования и науки страны», – добавил Андрей Фурсенко.

Заместитель министра науки и высшего образования Алексей Медведев также подчеркнул, что министерство заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с участниками и победителями конкурса.

«Вы не случайно собрались в этом зале – вы уже доказали, что у вас есть лидерские качества и необходимые для победы компетенции. Вы способны выстраивать отношения, в совокупности дающие успех. Это особенно важно, потому что задача технологического прорыва, которая стоит перед нами, невозможна без эффективных команд. Мы надеемся увидеть вас и в работе министерства, и в составе тех команд, которые должны привнести новый тип организации и управления в исследовательский процесс», – добавил Алексей Медведев.

Первый вице-президент АО «Газпромбанк» Наталья Третьяк отметила, что рада видеть такое количество неравнодушных людей к сфере образования и науки.

«Для меня важно, что этот конкурс позволяет не только выявить лидеров, но и предоставляет возможность командной работы. Это тот навык, который, безусловно, в конкурсе является основополагающим. Я считаю, что команда может гораздо больше, чем просто отдельные высококлассные специалисты. В моих ожиданиях прежде всего результат от этой командной работы. Я уверена, что ребята не потеряют друг друга в будущем, что каждый из них, безусловно, будет востребован и в бизнесе, и на государственной службе», – добавила Наталья Третьяк.

Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов отметил, что конкурс является инструментом выявления и поддержки талантливых ученых и управленцев.

«Очень важно, что отечественные компании и госведомства стали искать и поддерживать талантливых ученых. Ведь что нужно для ученого? Это инфраструктура, интересные задачи и, конечно, финансирование. Конкурс в том числе позволяет создать такие условия, которые в свою очередь позволят серьезно обеспечить прогресс. Наука – это основа развития нашей экономики. Если мы не будем способны решать важные технологические задачи, научные задачи, нам придется играть не в основной команде. Поэтому борьба за то, чтобы иметь превосходство в области технологий, знаний, материалов, является важнейшим направлением. На конкурсе сейчас определяются те люди, которые могут возглавить и руководить важнейшими направлениями в науке и образовании», – добавил Евгений Каблов.

Ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Алевтина Черникова приветствовала участников и пожелала им плодотворной работы.

«Для нашего университета большая честь стать партнером одного из самых важных конкурсов страны – «Лидеры России» трек «Наука» и коммуникационной площадкой для его участников. В этом зале собрались талантливые и целеустремленные люди, которые уже стали победителями, доказав, что готовы решать самые сложные и ответственные задачи. Я желаю всем участникам интересной и плодотворной работы, ярких идей и результативных проектов», – сказала Алевтина Черникова.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытия рассказал, что в этом году по специализации «Наука» на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 22 272 заявки. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 15 марта, в полуфинал конкурса вышли 214 участников из 52 регионов России: 101 человек представляет ЦФО, 13 – ЮФО, 14 – УФО, 19 – СФО, 11 – СКФО, 20 – СЗФО, 30 – ПФО, а также 6 – ДФО.

«В этом году в «Лидерах России» в дополнение к основному конкурсу мы запустили три отраслевые специализации («Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии»), чтобы дать возможность управленцам из разных сфер показать себя. Запуск специализации «Наука» обусловлен стратегической задачей – сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны. Свыше половины участников полуфинала специализации «Наука» имеют ученые степени: 19 полуфиналистов являются докторами наук, а 114 – кандидатами наук. Кроме того, 46 участников имеют степень MBA, а 34 конкурсанта получили два и более высших образования. Впереди пять дней соревнований. Желаю вам всем успешного прохождения полуфинала и финала специализации. 18 марта будут определены 100 финалистов, из них 30 победителей специализации «Наука» мы объявим 20 марта, а 10 лучших участников попадут в суперфинал конкурса «Лидеры России». Удачи и пусть победят сильнейшие!», – обратился Алексей Комиссаров к полуфиналистам специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020».

Алексей Комиссаров уточнил, что больше всего на полуфинале специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» представителей таких сфер, как образование (52 конкурсанта), научные исследования и разработки (50 человек), государственная служба (17 человек), добыча полезных ископаемых и энергетика (9 участников).

Среди полуфиналистов большинство в возрасте от 25-34 лет (101 конкурсант), от 35-40 лет (70 человек), а также опытные участники в возрасте от 41 до 50 лет (43 полуфиналиста). Среди участников полуфинала специализации «Наука» 178 мужчин (83%) и 36 – женщин (17%).

85 конкурсантов имеют управленческий опыт от 5 до 10 лет, а 57 человек – более 10 лет. 114 участников руководят коллективом до 10 человек, 58 – от 11 до 50 человек, у 20 полуфиналистов в подчинении от 51 до 100 сотрудников, у 15 – от 101 до 500 работников, а у 2 участников в подчинении более 1000 сотрудников.

Полуфинал специализации «Наука» состоится 16–17 марта. Конкурсанты за два дня должны будут продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. 18 марта пройдут мастер-классы от ведущих экспертов страны. 100 победителей полуфинала 19 марта продемонстрируют свои лучшие лидерские качества и поборются в очных оценочных мероприятиях за победу в финале специализации. 20 марта будут объявлены 30 победителей специализации «Наука», 10 лучших их них поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России».

Победители специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» получат шанс занять управленческие позиции в системе образования и науки страны. Наставниками для победителей станут члены Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководители крупнейших вузов и научных организаций, главы корпораций, ведущие российские ученые, представители бизнеса.

Кроме того, 16 марта в Московской области в Корпоративном университете Сбербанка состоялось открытие полуфинала специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Открытие полуфинала проходило с использованием цифровых технологий. В режиме онлайн перед участниками выступила управляющий директор-начальник управления развития и карьеры Сбербанка Наталья Журавлева, в котором подчеркнула, что Сбербанк, как куратор специализации «Финансы и технологии», рад поделиться с лучшими руководителями страны своим технологическим опытом и помочь им в развитии цифровых навыков и «мягких» навыков (soft skills).

«Для нашей страны очень важно иметь инструмент поиска и отбора управленцев нового качества для цифровой экономики, которые обеспечат технологическое лидерство российским компаниям», – добавила Наталья Журавлева.

Комиссаров рассказал, что в этом году по специализации «Финансы и технологии» на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило больше всего заявок – 61 732 (26% от числа всех 233 830 заявок конкурса). По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 15 марта, в полуфинал конкурса вышли 198 участников из 47 регионов России: 102 человека представляют ЦФО, 18 – ЮФО, 9 – УФО, 11 – СФО, 4 – СКФО, 25 – СЗФО, 24 – ПФО, а также 5 – ДФО.

Публичные мероприятия конкурса проводится при повышенных мерах профилактики распространения вирусных заболеваний.

Среди полуфиналистов большинство участников в возрасте от 22 до 34 лет (97 конкурсантов), 67 человек – в возрасте от 35 до 40 лет, а также опытные участники в возрасте от 41 до 48 лет (35 полуфиналистов). Среди участников полуфинала специализации «Финансы и технологии» 182 мужчины и 16 – женщин.

78 конкурсантов имеют управленческий опыт от 5 до 10 лет, а 75 человек – более 10 лет. 84 участника руководят коллективом до 10 человек, 66 – от 11 до 50 человек, у 22 полуфиналистов в подчинении от 51 до 100 сотрудников, у 19 – от 101 до 500 работников, а у 6 участников в подчинении более 1000 сотрудников.

Полуфинал специализации «Финансы и технологии» состоится 16–17 марта. Конкурсанты за два дня должны будут продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. В течение 5 дней участников ждут интересные задания, бизнес-кейсы, общение с ключевыми топ-менеджерами группы Сбербанка и партнерами специализации. 18 марта пройдут мастер-классы от ведущих экспертов страны. 100 победителей полуфинала 19 марта продемонстрируют свои лучшие лидерские качества и поборются в очных оценочных мероприятиях за победу в финале специализации. 20 марта будут объявлены 30 победителей специализации, 10 лучших их них поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России».

Победители конкурса по специализации «Финансы и технологии» будут приглашены на программу развития цифровых навыков Корпоративного университета Сбербанка, получат возможность поработать с наставниками из числа топ-менеджеров Сбербанка и компаний экосистемы, а также будут рассмотрены на вакансии.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Соорганизаторами специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» выступают Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.