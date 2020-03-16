Цена нефти марки Brent опустилась ниже 31 доллара

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 8,8%, достигнув 30,87 доллара за баррель впервые с февраля 2016 года.

В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне 12 февраля 2016 года.

Цена нефти марки WTI опустилась на 6,2% – до 30,11 доллара за баррель, передает ТАСС.