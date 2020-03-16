До окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» остался один день

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16 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

Мировые центробанки предпринимают беспрецедентные меры по тушению пожараФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Рыночные качели заставляют страны принимать беспрецедентные меры для спасения своей финансовой системы. Американский регулятор впервые с 2008 года вливает на рынок беспрецедентные 1,5 трлн долларов. Как Россия готова к шоковой ситуации и вернется ли рубль к 61 за доллар, как прогнозирует американский банк Goldman Sachs?  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Как были придуманы «древние украинцы»

Те, кто в свое время сами называли себя русскими служивыми людьми, внезапно оказались этническими украинцамиФото: Юзеф Брандт
«Если бы жителя Киева первой половины XVII века спросили: «Ты на УкрАине живёшь?», он бы ответил: «Да». «А ты украинец? Нет, я руський». Или «Нет, русин». Историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси». Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Наступает эпидемия информационного и духовного вирусов

Заурбек Хугаев, политолог, руководитель регионального представительства Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) в Республике Северная Осетия – Алания
Эпидемия отрицания итогов Второй мировой войны пришла и на постсоветское пространство. А что будет через 30 или 50 лет? Это только один из аспектов каждодневной информационной и духовной войны, которая ведется против России. Подробности...

Россия нанесла контрудар по экономике США

Никита Коваленко, политический обозреватель
Главным проигравшим в ситуации со срывом сделки ОПЕК+ и обвалом нефтяных цен стала Америка. Впервые за многие годы России удалось предпринять реальные встречные меры, нанеся ощутимый урон американской экономике. Подробности...
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Кому выгоден «культ личности» Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Россия – не Восток и не Запад, но может быть у нас тоже есть тяга к культу личности? Либералы-западники убеждены в этом: русские для них – это рабский народ, поклоняющийся своим правителям. Но это абсолютная ложь – русские один из самых вольнолюбивых народов. Подробности...
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              До окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» остался один день

              16 марта 2020, 12:25

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              Остался заключительный день для подачи на Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика», регистрация завершится 16 марта в 18.00.

              На утро понедельника возможность подать заявку воспользовались более 32 тыс. россиян. Однако далеко не все из них выполнили все обязательные задания, что является условием для выхода в следующий – дистанционный – этап конкурса, отмечается в сообщении организаторов, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              По состоянию на 8:00 16 марта из 32 792 участников, прошедших регистрацию, заполнили анкету только 15 659 человек, описали свои достижения 6 375 участников, а загрузили видео 4 291 человека. В результате на странице голосования оказались лишь 4 108 конкурсантов. Именно они и те, кто еще успеет выполнить все обязательные задания этапа, получат приглашение к дистанционному тестированию.

              По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, важно помнить, что конкурс «Лидеры России. Политика» предназначен для поиска людей, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для общественной и законотворческой деятельности. По этой причине первый этап проекта направлен на отсев недостаточно мотивированных участников.

              «Полноценное участие в конкурсе – это не просто подача заявки. В качестве обязательных заданий первый этап включает заполнение анкеты с подтверждением через портал госуслуг, подготовку эссе о своих достижениях и мотивации к участию, а также запись видеоинтервью. Мы предъявляем значительно больше требований к конкурсантам, чем при регистрации на основной конкурс управленцев «Лидеры России». Поэтому и воронка уже – только каждый десятый, проявивший интерес к конкурсу, смог выполнить все задания. На конкурсе «Лидеры России 2020» из почти 234 тыс. подавших заявки все условия для выхода в дистанционный этап выполнили 91 тыс. участников. Поэтому для нас уже привычная практика, что далеко не все участники по разным причинам выполняют задания первого этапа. И хотя интерес к конкурсу «Лидеры России. Политика» оказался очень большим, для нас важнее мотивация конкурсантов и их готовность к общественной работе», – прокомментировал Алексей Комиссаров.

              Еще одним важным отличием первого этапа «Лидеры России. Политика» от конкурса управленцев является то, что анкетные данные, эссе и видеоинтервью, которые загружают в систему участники, после завершения этапа становятся доступны всем желающим – они публикуются на странице поддержки участников, тогда как на конкурсе управленцев доступ к этим данным имеют только организаторы.

              «Да, регистрация на конкурс – довольно трудоемкая процедура. А публикация профиля на странице поддержки участников – это важный шаг, и я понимал всю ответственность, когда заполнял анкету, писал эссе и готовил видеоинтервью, – поделился участник конкурса, депутат Госдумы VII созыва Денис Кравченко. – Чтобы выполнить все эти задания, требуется время. У меня это заняло один вечер – около четырех часов».

              По мнению участницы конкурса, основателя и руководителя кризисного центра «Дом для Мамы» Марии Студеникиной, причины незавершенной регистрации у участников могут быть разные: «Возможно, люди просто передумали, может быть, поняли, что пока не готовы к участию. К тому же это все-таки вопрос самоорганизации. Хотя странно, что люди затягивают с публикацией видеоинтервью: ведь только с завершенной регистрацией ты попадаешь на страницу поддержки. Не исключаю, что это могут быть гиперответственные люди. Ведь снять хорошее видео, которое не стыдно выставить на суд общественности, – это довольно непростая задача. Понимая, что твое видеоинтервью будут смотреть все, кто зайдет на страницу поддержки, подходишь к его записи очень ответственно. Но я уверена, что все усилия не зря, ведь конкурс предоставляет прекрасную возможность рассказать людям о том, что беспокоит именно тебя и что ты готов предложить, чтобы решить существующие проблемы», – поделилась она.

              Напомним, что публичные коммуникации являются одной из шести компетенций, по которым оцениваются участники конкурса «Лидеры России. Политика». «Для политиков, в том числе будущих, крайне важно иметь развитый навык коммуникаций – в такой работе необходимой является способность найти общий язык с людьми, сформулировать и донести свои мысли, идеи и предложения, договориться и найти компромисс. Вся работа политиков строится на навыках общения в публичном пространстве, поэтому на этом этапе от участников требуется ответить на вопросы как письменно, так и устно», – пояснил председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

              По его словам, уже на этапе регистрации конкурс помогает каждому участнику проверить себя и понять, готов ли он к дальнейшим этапам и к общественной работе в целом. «Если человек не смог за 20 дней заявочного этапа потратить совокупно 3-4 часа на регистрацию, то как же он будет дальше участвовать в конкурсе, который может потребовать его участия в очном полуфинале и финале? А главное, как он потом планирует заниматься общественной деятельностью, которая будет требовать очень много времени и сил? Те, кто не справился, просто не готов к работе в большой политике», – добавил Безручко.

              Те участники, кто выполнили все задания, оказались на странице поддержки, где за них смогли отдавать свои голоса совершеннолетние пользователи портала госуслуг. Рейтинг каждого участника доступен у него в личном кабинете. Чем он выше, тем большее преимущество конкурсант получит в дальнейшем при выполнении заданий. Ведь это означает, что у участника уже есть поддержка людей, чье мнение он выражает.

              «Мы не гонимся за количеством, мы стремимся найти тех, кто хочет получить новые знания, чтобы потом сделать нашу страну лучше. Мы хотим дать им такую возможность», – заключил Алексей Комиссаров.

              Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».

              Проект стартовал 25 февраля, за первые сутки зарегистрировались более 8 тыс. участников, через три дня их количество превысило 15 тысяч. Регистрация на конкурс продлится до 18 часов 16 марта.


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