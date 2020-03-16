До окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» остался один день

Остался заключительный день для подачи на Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика», регистрация завершится 16 марта в 18.00.

На утро понедельника возможность подать заявку воспользовались более 32 тыс. россиян. Однако далеко не все из них выполнили все обязательные задания, что является условием для выхода в следующий – дистанционный – этап конкурса, отмечается в сообщении организаторов, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По состоянию на 8:00 16 марта из 32 792 участников, прошедших регистрацию, заполнили анкету только 15 659 человек, описали свои достижения 6 375 участников, а загрузили видео 4 291 человека. В результате на странице голосования оказались лишь 4 108 конкурсантов. Именно они и те, кто еще успеет выполнить все обязательные задания этапа, получат приглашение к дистанционному тестированию.

По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, важно помнить, что конкурс «Лидеры России. Политика» предназначен для поиска людей, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для общественной и законотворческой деятельности. По этой причине первый этап проекта направлен на отсев недостаточно мотивированных участников.

«Полноценное участие в конкурсе – это не просто подача заявки. В качестве обязательных заданий первый этап включает заполнение анкеты с подтверждением через портал госуслуг, подготовку эссе о своих достижениях и мотивации к участию, а также запись видеоинтервью. Мы предъявляем значительно больше требований к конкурсантам, чем при регистрации на основной конкурс управленцев «Лидеры России». Поэтому и воронка уже – только каждый десятый, проявивший интерес к конкурсу, смог выполнить все задания. На конкурсе «Лидеры России 2020» из почти 234 тыс. подавших заявки все условия для выхода в дистанционный этап выполнили 91 тыс. участников. Поэтому для нас уже привычная практика, что далеко не все участники по разным причинам выполняют задания первого этапа. И хотя интерес к конкурсу «Лидеры России. Политика» оказался очень большим, для нас важнее мотивация конкурсантов и их готовность к общественной работе», – прокомментировал Алексей Комиссаров.

Еще одним важным отличием первого этапа «Лидеры России. Политика» от конкурса управленцев является то, что анкетные данные, эссе и видеоинтервью, которые загружают в систему участники, после завершения этапа становятся доступны всем желающим – они публикуются на странице поддержки участников, тогда как на конкурсе управленцев доступ к этим данным имеют только организаторы.

«Да, регистрация на конкурс – довольно трудоемкая процедура. А публикация профиля на странице поддержки участников – это важный шаг, и я понимал всю ответственность, когда заполнял анкету, писал эссе и готовил видеоинтервью, – поделился участник конкурса, депутат Госдумы VII созыва Денис Кравченко. – Чтобы выполнить все эти задания, требуется время. У меня это заняло один вечер – около четырех часов».

По мнению участницы конкурса, основателя и руководителя кризисного центра «Дом для Мамы» Марии Студеникиной, причины незавершенной регистрации у участников могут быть разные: «Возможно, люди просто передумали, может быть, поняли, что пока не готовы к участию. К тому же это все-таки вопрос самоорганизации. Хотя странно, что люди затягивают с публикацией видеоинтервью: ведь только с завершенной регистрацией ты попадаешь на страницу поддержки. Не исключаю, что это могут быть гиперответственные люди. Ведь снять хорошее видео, которое не стыдно выставить на суд общественности, – это довольно непростая задача. Понимая, что твое видеоинтервью будут смотреть все, кто зайдет на страницу поддержки, подходишь к его записи очень ответственно. Но я уверена, что все усилия не зря, ведь конкурс предоставляет прекрасную возможность рассказать людям о том, что беспокоит именно тебя и что ты готов предложить, чтобы решить существующие проблемы», – поделилась она.

Напомним, что публичные коммуникации являются одной из шести компетенций, по которым оцениваются участники конкурса «Лидеры России. Политика». «Для политиков, в том числе будущих, крайне важно иметь развитый навык коммуникаций – в такой работе необходимой является способность найти общий язык с людьми, сформулировать и донести свои мысли, идеи и предложения, договориться и найти компромисс. Вся работа политиков строится на навыках общения в публичном пространстве, поэтому на этом этапе от участников требуется ответить на вопросы как письменно, так и устно», – пояснил председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

По его словам, уже на этапе регистрации конкурс помогает каждому участнику проверить себя и понять, готов ли он к дальнейшим этапам и к общественной работе в целом. «Если человек не смог за 20 дней заявочного этапа потратить совокупно 3-4 часа на регистрацию, то как же он будет дальше участвовать в конкурсе, который может потребовать его участия в очном полуфинале и финале? А главное, как он потом планирует заниматься общественной деятельностью, которая будет требовать очень много времени и сил? Те, кто не справился, просто не готов к работе в большой политике», – добавил Безручко.

Те участники, кто выполнили все задания, оказались на странице поддержки, где за них смогли отдавать свои голоса совершеннолетние пользователи портала госуслуг. Рейтинг каждого участника доступен у него в личном кабинете. Чем он выше, тем большее преимущество конкурсант получит в дальнейшем при выполнении заданий. Ведь это означает, что у участника уже есть поддержка людей, чье мнение он выражает.

«Мы не гонимся за количеством, мы стремимся найти тех, кто хочет получить новые знания, чтобы потом сделать нашу страну лучше. Мы хотим дать им такую возможность», – заключил Алексей Комиссаров.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».

Проект стартовал 25 февраля, за первые сутки зарегистрировались более 8 тыс. участников, через три дня их количество превысило 15 тысяч. Регистрация на конкурс продлится до 18 часов 16 марта.