Курс доллара превысил 75 рублей

Курс доллара по отношению к рублю на Московской бирже вырос на 3,3% к уровню закрытия предыдущей сессии, сейчас он находится на уровне 75 рублей.

На 12.09 доллар США в моменте достигал отметки в 75,03 руб., что на 3,4% выше уровня закрытия торговой сессии 13 марта, свидетельствуют данные торговой площадки.

Евро прибавил 4,4% и торгуется на уровне 84,27 руб., передает ТАСС.

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