Роскачество назвало маркетинговые уловки производителей

Роскачество рассказало о маркетинговых уловках производителей продуктов, которые ради повышения привлекательности продукции используют на этикетке традиционные названия и сертификаты, говорится в сообщении организации.

«Важно, что товарная мимикрия (бренд-мимикрия), то есть маскировка одного продукта под другой с помощью копирования графических элементов на упаковке, ее формы, цветового решения и так далее, является наиболее распространенной уловкой, которая не расценивается как нарушение», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Например, далеко не все потребители знают, что тушеная говядина представляет собой мясные консервы, а тушенка – мясорастительные, в составе которых преобладают соевый белок и вода, а не мясо. Таким образом, отмечает Роскачество, слово «тушенка» в наименовании продукции указывает, что она изготавливалась не по ГОСТУ, а по техусловиям или собственному стандарту.

Роскачество также обращает внимание, что по ГОСТу ни в сгущенном, ни в вареном сгущенном молоке не должно быть заменителей молочного жира. Поэтому молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, продающийся под наименованием «Сгущенка» и в упаковке со знакомым дизайном, не является настоящим сгущенным молоком, равно как и консервы под названием «Варенка».

Также, например, в настоящей «докторской» колбасе не должно быть мяса курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала.

Среди категорий, под которые часто маскируются товары, находится также органическая и «зеленая» продукция.

«В мире есть несколько зарекомендовавших себя знаков, которыми в разных странах маркируется органическая продукция и которым можно доверять, однако ввиду того, что их использование в России законом никак не регламентируется, всегда остается риск наткнуться на обман... Лучше всего при покупке органической продукции ориентироваться на российский знак единого образца «Органик», – говорится в сообщении.

Ранее Роскачество рассказало о пользе итальянской пасты.