В понедельник синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в Москве столбики термометров покажут 5 градусов мороза. К обеду температура воздуха в столице поднимется до ноля градусов, а к вечеру потеплеет до плюс 2 градусов. Во второй половине дня возможны небольшие осадки. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, силой 3-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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