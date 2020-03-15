Соловьев раскритиковал «людей с прекрасными лицами» за защиту террористов из «Сети»

Телеведущий, журналист Владимир Соловьев выступил с критикой в адрес представителей «либеральной интеллигенции», которые ранее активно защищали задержанных по делу «Сети».

На своем YouTube-канале он обратился к представителям «либеральной интеллигенции», попросив их высказаться, готовы ли они до сих пор защищать задержанных после того, как появились свидетельские показания, записи телефонных разговоров и другие улики.

«Либеральная интеллигенция» – люди с прекрасными лицами, активно защищали задержанных по делу «Сети». Леонид Парфенов – автор проекта «Парфенон», Геннадий Зюганов - лидер КПРФ, Леонид Гозман, Валерий Рашкин, Евгений Ройзман, Татьяна Лазарева и др. Сейчас, когда есть свидетельские показания, записи телефонных разговоров и другие улики, что вы скажете? Желаете продолжать их защищать?» – говорится в подписи к видео.

Соловьев привел высказывания некоторых из вышеназванных людей по делу «Сети», в том числе слова Парфенова, который заявил, что в деле «Сети» нет никаких деяний, а есть только домыслы.

«Нет умысла? Тогда есть четкие и ясные свидетельские показания, причем не выбитые под пытками, которые еще надо доказывать, а сделанные на свободе сбежавшим на Украине, который говорит о двух трупах. Девочку зарезали! Девочку зарезали, Леонид Геннадьевич, взяли ножичек, без умысла – да? С умыслом, потому что сначала провели голосование и приговорили к смерти», – заявил он.

Говоря о словах Валерия Рашкина, который назвал дело «Сети» «наказанием за инакомыслие», Соловьев заметил, что этот человек опасен для КПРФ.

«Инакомыслие. Убийство двух людей, торговля наркортиками, оружие, бомбы – это инакомыслие для этого псевдокоммуниста», – заявил Соловьев.

Телеведущий призвал задуматься и о других высказываниях этих людей.

«А если они так ошиблись с делом Сети, почему вы решили, что они во всех остальных деяниях не ошибаются?» – задался вопросом журналист. «Они говорят одними словами, как по написанному, как будто был один сценарист, который расписал им методичку и раздал, и они все говорят про отсутствие деяний, «подкинули», «пытали», а правда оказалась совсем другой», – сказал Соловьев.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как дело террористов из «Сети» разрушило идеальный мир либералов.