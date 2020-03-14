Премьер Судана запланировал визит в Москву в 2020 году

Посольство Судана в Москве готовит визит премьера страны Абдаллы Хамдока в Россию в 2020 году, сообщил заместитель исполняющего обязанности посла Судана Омар Фарук.

«Мы работаем в нашем посольстве в Москве над подготовкой визита премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока в Россию в течение этого года. Этот визит считается важной миссией в отношениях двух стран, и его итоги принесут ощутимые результаты в развитии отношений между двумя странами», – сообщил Фарук, передает РИА «Новости».

В марте неизвестные совершили покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука в столице республики Хартуме.

Абдалла Хамдук возглавил суданское правительство в конце августа 2019 года спустя несколько месяцев после военного переворота в стране и отстранения от власти управлявшего Суданом 30 лет президента Омара аль-Башира.