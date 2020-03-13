Дагестанцы пройдут бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография»

В республике Дагестан в 2020 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 680 человек примут участие в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц старше 50 лет, а также предпенсионеров.

Также переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», в Дагестане в 2020 году, пройдут 497 матерей, говорится в сообщении на сайте министерства труда и социального развития Дагестана.

Минтруд Дагестана разработал два проекта постановлений правительства республики для утверждения порядков организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц старшего поколения, а также женщин, имеющих малолетних детей.

Для реализации проектов органами службы занятости республики проведена предварительная работа для определения потребности в обучении лиц старшего поколения, а также женщин, имеющих малолетних детей. Также организована информационно-разъяснительная работа с гражданами старшего поколения, а также женщинами, имеющими малолетних детей, о возможности участия в программах бесплатного профессионального обучения. Кроме того, проведена работа по профессиональной ориентации и профилированию граждан старшего поколения, а также женщин, имеющих малолетних детей, по профессиям, навыкам и компетенциям, для подбора соответствующей программы профессионального обучения. С целью трудоустройства граждан старшего поколения, а также женщин, имеющих малолетних детей, прошедших обучение, организовано взаимодействие с работодателями.

В результате проведенного анализа определен и сформирован перечень наиболее востребованных на рынке труда профессий и сформирован примерный банк образовательных программ. В государственных органах службы занятости населения республики услугу по профессиональной ориентации получили более 250 граждан.

Органами службы занятости населения достигнута предварительная договоренность об обучении более 150 лиц в возрасте 50-ти лет и более 100 женщин, имеющих малолетних детей. Мониторинг среди работодателей и граждан по данному вопросу продолжается.

На сегодняшний день все готово для того, чтобы приступить к обучению сразу после принятия нормативных документов, которое ожидается в апреле 2020 года.