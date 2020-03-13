Омского депутата заподозрили в нападении на пенсионера

Депутата в Омской области заподозрили в избиении пожилого дворника на АЗС, об этом со ссылкой на директора станции Александра Б. пишут СМИ.

«Депутат Александр Тришин совершенно по непонятным причинам ударил нашего механика. Ему 67 лет, он пожилой человек, ранее перенес операцию на сердце. Депутат ему нанёс несколько ударов по лицу и телу. Я не думаю, что наш сотрудник мог что-то ему такое оскорбительное сказать. Просто в тот день у депутата был день рождения. Кто знает, под каким препаратами он мог быть», – рассказал директор АЗС изданию «Подъем».

По его словам, депутат – «известный скандалист», он занимается боевыми единоборствами.

Потерпевший написал заявление в региональный Следственный комитет, у него сняли побои.

Сам Тришин в разговоре с изданием завил, что «это все неправда».

Между тем, близкие пострадавшего обратились за помощью к депутату Омского горсовета Дмитрию Петренко, который навестил пенсионера в больнице. При этом во время визита врач вместо ответа на вопросы Петренко начал звонить Тришину и сообщать, что «тут двое пришли и что-то вынюхивают».

В своем телеграм-канале Петренко раскрыл подробности нападения на работника АЗС.

«Когда наставления депутата не возымели эффекта, он, просто, не церемонясь, внезапно свалил дедушку на землю и начал его пинать, в том числе по голове. Представляете себе удары по голове тяжелым берцем? Депутат, кстати, тоже был не молод, но лет на 10-15 моложе работника заправки, да еще и бывший учитель физкультуры», – сообщил парламентарий.

Он также подтвердил сведения о том, что врач действительно звонил Тришину.

«Чем закончится дело - вот в чем вопрос, понесет ли депутат за свои действия проложенную по закону ответственность или в Омской области, имея депутатский мандат, можно уже дубасить пенсионеров среди бела дня при свидетелях и выходить сухим из воды», – заключил Петренко.

В июле 2018 года Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении экс-депутата областного парламента Александра Телепнева и его приятеля Сергея Ванкевича, которые в феврале в одном из баров напали на DJ Smash.

В октябре Телепневу добавили еще два месяца колонии за участие в избиении студента в ночном клубе.