Мишустин распорядился профинансировать ремонт костромской больницы

Премьер Михаил Мишустин в ходе визита в окружную больницу Костромского округа №1 распорядился выделить 200 млн рублей на ремонт одного из корпусов учреждения.

«Мы решение уже приняли: договорились, что на проектно-сметную документацию уже сейчас выделим деньги, в объеме 200 млн рублей выделим на то, чтобы сделать пристройку», – сказал премьер в разговоре с врачами, передает РИА «Новости».

В здании, где сейчас расположено гинекологическое отделение, будет центр для консультаций и приема пациентов, добавил он.

«Все операционные и процедурные кабинеты нужно будет перевести в современный корпус», – сказал Мишустин.

Отмечается, что больница была возведена в 1903 году, а гинекологическое отделение находится в здании бывшего кожевенного завода Рыльцевых 1760 года постройки. Это строение является памятником архитектуры.

Премьер прибыл в Кострому в ходе рабочей поездки по Центральному федеральному округу из Переславля-Залесского, сообщает ТАСС.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что региональным властям стоит уделять больше внимания малым городам, а не только концентрироваться на решении проблем крупных населенных пунктов.