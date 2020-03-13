В Госдуме назвали число не выплачивающих экосбор предприятий

Собираемость экологического сбора в России в 2019 году составила 3,3 млрд рублей, но его уплачивает лишь каждое десятое предприятие, не утилизирующее отходы, сообщил на совете по экологической политике при полпреде в Уральском федеральном округе председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Бурматов сообщил, что «реализация в 2019 году проекта «Комплексная система обращения с ТКО», с нашей точки зрения, сорвана, деньги экологического сбора – это 3,3 млрд рублей, – вернулись в бюджет, до регионов не дошли», передает ТАСС.

«По нашим оценкам, только 15 тыс. производителей уплачивает, а при этом их насчитывается 160 тыс., вот и возможно десятикратное увеличение экосбора. Кто хочет, тот платит, а кто не хочет, тот не платит. Это фактически добровольный платеж», – сказал он.

Бурматов добавил, что средства экосбора предназначались для регионов, которые в свою очередь планировали экологические мероприятия, но их реализация была осложнена.

Как отметил глава комитета, уплата экосбора пока не решает в целом проблему утилизации и сортировки твердых коммунальных отходов. Для ее решения и увеличения сборов он предложил предоставить юридическим лицам выбор: либо они заключают договор на утилизацию отходов с соответствующей компанией и не платят сбор, либо уплачивают сбор.

Физическим лицам, по его словам, можно делать вычет из тарифа, если они сортируют мусор сами.

Ранее сообщалось, что в Приморье выполнили основные показатели по нацпроекту «Экология» за 2019 год.