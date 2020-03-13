Путин объяснил необходимость санации банков

Оздоровление банковского сектора в России было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков, при этом Центробанк планирует после санации возвращать активы на рынок, заявил президент Владимир Путин.

«Я знаю, <...> кто-то рассердится, скажет, вот «я пострадал» [в результате санации кредитного учреждения], но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы [граждан] не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения <...> и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно», – передает ТАСС слова президента в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Вот поэтому в свое время нужно было делать эту санацию, плохо ли, хорошо – это другой вопрос», – добавил он.

Глава государства перечислил претензии, которые обычно предъявляют к ЦБ в связи с санацией: «что он (ЦБ) много забрал под себя финансовых учреждений, истратил огромное количество денег, выплатил большие деньги акционерам и так далее».

«Но он и не акционерам платил в основном, акционерам-то и не платил почти ничего, платил гражданам, чтобы они понесли минимальный ущерб от санации того или другого финансового учреждения», – заметил президент.

Он подчеркнул, что Банк России «не собирается вечно держать» у себя активы санированных кредитных учреждений.

«[Центробанк] собирается санировать и выводить их на рынок. И такой план у Центрального банка есть, и [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина мне об этом докладывает», – подчеркнул Путин.

В мае 2019 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что наиболее сложный этап оздоровления российского банковского сектора уже пройден.

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