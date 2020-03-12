Госсовет Татарстана заявил о важности принципа единства в поправке к Конституции

Госсовет Татарстана проголосовал за поправки в Конституцию и принял обращение к президенту Владимиру Путину, отдельно отметив важность закрепления принципов единства и исторической преемственности российской государственности.

«Принципы единства и исторической преемственности российской государственности, защита традиционных ценностей, демократизация основ публичной власти и гарантии социальной справедливости, заложенные в этом Законе, значительно укрепляют политико-правовой фундамент развития страны, содержат серьезный потенциал для дальнейших социально-экономических преобразований», – говорится в тексте обращения, которое имеется в распоряжении газеты ВЗГЛЯД.

Газета ВЗГЛЯД писала, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.

В среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию.

Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. Голосование по поправке возможно только после того, как Конституционный суд одобрит документ.