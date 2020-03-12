Политолог: Украина не способна найти компромисс по Донбассу

«Радикалы разрушают любую возможность реализации компромисса по Донбассу», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал нападение радикалов на советника секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергея Сивохо, когда он презентовал «Национальную платформу примирения и единства».

«Это реакция со стороны радикалов на вчерашнее заседание в Минске, в котором принимали участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. В ходе этой встречи, возможно, наметился прогресс в отношении мирного урегулирования и договоренностей между Украиной и Россией», – сказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Он добавил, что в срыве мирных договоренностей заинтересованы некоторые внутренние и внешние силы. «Таким образом идет борьба против Сергея Сивохо. Нужно было показать, что он не способен быть модератором этой дискуссии. Радикалы и их покровители демонстрируют, что без учета их позиции конфликт не решить. Именно этим можно объяснить слабую реакцию со стороны правоохранительных органов, которые практически бездействовали в ситуации грубого нарушения общественного порядка», – пояснил эксперт.

По его словам, в украинской власти сейчас идет борьба за право и возможность управлять конфликтом в Донбассе. «При этом Украина сегодня не способна найти компромисс, на котором настаивает Германия, Франция и Россия в части Минских соглашений. Радикалы разрушают любую возможность реализации такого компромисса», – заключил Бортник.

Ранее в четверг в ходе презентации «Национальной платформы примирения и единства», которую в Киеве проводил советник главы СНБО Сергей Сивохо, националисты устроили стычку.

Как передает издание «Страна», «через полчаса после начала мероприятия «азовец» Сергей Тамарин начал с места оскорблять Сивохо, называя его предателем».

«После нескольких минут перепалки о том, внутренний у нас конфликт или внешняя агрессия, ведущий объявил о завершении мероприятия. Тем более, что радикалы никому не давали сказать, перекрикивая и Сивохо, и тех, кто выступал с трибуны. После этого националисты обступили Сивохо, прижали к стенке и начали толкать к выходу, матерно оскорбляя. По пути Сергей упал», – отмечает издание.

При этом накануне в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В нем приняли участие заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что сторонам удалось согласовать вопрос формирования новой площадки переговоров, что означает начало прямого диалога между Донбассом и Украиной в соответствии с Минскими соглашениями.

В свою очередь представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД о том, что участие в заседании Козака и Ермака дали стимул для активизации переговорного процесса между Киевом и Донбассом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД