Суд отменил арест одного из подозреваемых в подготовке убийств в Саратове подростков

Саратовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест одного из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове, и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий, заявили в пресс-службе суда.

«Суд отменил решение Волжского районного суда об аресте и избрал меру пресечения одному из подростков на запрет определенных действий», – передает ТАСС сообщение суда.

Напомним, ФСБ задержала в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу. Злоумышленников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, в ходе обыска у подростков нашли обрез охотничьего ружья.

Волжский районный суд города Саратов арестовал двух подростков по подозрению в подготовке массовых убийств в школе.