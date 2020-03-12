Синоптики рассказали о погоде в Москве

В четверг, 12 марта, в столичном регионе будет облачно, пройдет небольшой снег, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура в Москве поднимется до 6-8 градусов, по области – 4-9 градусов тепла.

Ветер юго-западный, западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба.

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