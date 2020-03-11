Чехия выразила готовность разблокировать отношения с Россией

Чехия готова к диалогу с Россией с целью разблокировать взаимные отношения и заинтересована в скором прагматичном и взвешенном решении проблемных тем, сказано в заявлении высшего государственного руководства Чехии.

В совещании участвовали: президент республики Милош Земан, глава верхней палаты парламента, сената, Милош Выстрчил, спикер нижней палаты парламента Радек Вондрачек, премьер Андрей Бабиш, глава МИД Томаш Петршичек, глава минобороны Лубомир Метнар и глава МВД Ян Гамачек.

«Высшие государственные деятели республики подтвердили готовность к осмысленному и конструктивному диалогу с Россией в соответствии с позициями ЕС и НАТО. Причем с точки зрения взаимоотношений ключевым является достижение прогресса в имплементации Минских договоренностей со стороны РФ. Они констатировали, что двусторонние отношения в настоящее время обременены рядом технических, административных и исторических тем», – цитирует заявление властей Чехии РИА «Новости».

В документе сказано, что чешско-российская программа остается политизированной и ограниченной в части содержания и коммуникационных каналов.

«Поэтому Чехия готова к переговорам с целью разблокирования взаимных отношений и заинтересована в скором, прагматичном и взвешенном решении этих тем, чему могла бы способствовать, кроме прочего, встреча президентов (Чехии и России, – прим. ВЗГЛЯД) в мае этого года (на праздновании дня Победы в Москве, – прим. ВЗГЛЯД)»

Также предполагается, что интерес к устранению «негативного содержания взаимоотношений является совместным и двусторонним».

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что с большой долей вероятности примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Также у чешского лидера запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.