Песков заявил о внимательном отношении Кремля к ситуации с коронавирусом

В Кремле внимательно следят за развитием ситуации, связанной с коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Внимательно следим за развитием ситуации», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что в Кремле пока не получали новых рекомендаций по коронавирусу, но все необходимые меры предосторожности принимаются.

«Пока от наших медиков мы каких-то дополнительных рекомендаций не получали. По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет», – сказал Песков.

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Ранее глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль заявил, что российские власти приняли все необходимые меры для недопущения массового распространения коронавируса.

В России за сутки было выявлено восемь новых случаев заболевания Covid-2019. ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.