Путин выразил надежду на исполнение планов в рамках ОДКБ

Президент Владимир Путин надеется, что все планы, намеченные в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будут исполняться, в том числе, связанные с мероприятиями по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Путин в среду провел встречу с генсеком ОДКБ Станиславом Засем, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что Зась – человек опытный, и выразил надежду, что весь свой опыт он использует для того, чтобы секретариат ОДКБ работал ритмично и все планы были реализованы.

«Я имею в виду и слаживание наших коллективных сил, работа по важнейшим направлениям по борьбе с терроризмом, с наркоугрозой и так далее. У нас много планов, впереди праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках ОДКБ тоже намечены определенные мероприятия. Очень рассчитываю на то, что все это будет исполняться», – сказал глава государства.

Он напомнил, что председательство в ОДКБ перешло в 2020 году к России.

«Так что будем работать с вами более тесно», – добавил российский лидер.

Зась отметил, что подобная встреча является очень важной для выстраивания работы, с учетом председательства России в ОДКБ.

Также он напомнил, что находится в должности генсека ОДКБ уже два с половиной месяца, и есть четкое понимание, что нужно сделать. Зась также рассказал, что рабочие органы организации укомплектованы.

«Есть одна проблема, но она характерна для всех, наверное, международных таких организаций, это разный уровень подготовки в организации тех людей, которые работают», – сказал он.

Ранее был назван срок проведения саммита ОДКБ в Москве. Напомним, в ноябре 2019 года Путин, выступая на пленарном заседании саммита ОДКБ в Бишкеке, пригласил лидеров стран ОДКБ на День Победы в Москву 9 мая 2020 года.