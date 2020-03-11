Касперская: При написании прежней Конституции еще не существовало информационных технологий

При написании Конституции 1993 года не существовало информационных технологий. Поэтому их закрепление в ней позволит создать базис для разработки законов в этой отрасли. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Так она прокомментировала поправки к Конституции о научно-техническом развитии страны.

«В современном мире очень многое зависит от того, насколько быстро страна сможет воспринимать новые технологии и на их основе производить полезный продукт. Поэтому я поддерживаю поправки, касающиеся прогресса и научно-технического развития страны», – сказала сооснователь «Лаборатории Касперского», президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

Она также напомнила, что сама внесла предложение включить в Основной закон понятие об информационных технологиях. «Сейчас этот термин просто отсутствует в Конституции, так как во время ее написания информационных технологий, как развитой отрасли и значимой части нашей жизни, не существовало», – отметила Касперская.

«Конституция – это рамочный закон, основополагающий фундамент, из которого будут вырастать дальнейшие законы. В сфере информационных технологий появляются разные законодательные инициативы в самых разных направлениях. И не очень понятно, к чему они привязаны. Если будет фундаментальное утверждение, что информационные технологии закреплены в Конституции, то при разработке остальных законов нам будет, на что опираться. Мне кажется это правильным», – резюмировала эксперт.

Напомним, во вторник депутаты Госдумы проголосовали за принятие во втором чтении президентского законопроекта о поправке в Конституцию. В тексте содержатся и поправки, затрагивающие область информационных технологий.