МГУ признали самым влиятельным вузом России

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова был признан самым влиятельным вузом России по версии рейтингового агентства RAEX, второе место занимает Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

В RAEX сообщили, что «самым влиятельным вузом России признан МГУ имени Ломоносова», уточнив, что превосходство вуза над конкурентами обусловлено, главным образом, высоким влиянием на формирование элит и на научное сообщество, передает ТАСС.

Отмечается, что по числу выпускников, которые добились успеха в политике, науке, творчестве, искусстве, бизнесе и других сферах деятельности, МГУ более чем в два раза обогнал СПбГУ, который занял в рейтинге второе место.

Также в пятерку лидеров вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Московский физико-технический институт (МФТИ) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

При этом в топ-10 списка вошли сразу восемь университетов столичного региона и два из Санкт-Петербурга. Среди вузов, расположенных за пределами этих городов, наивысшие позиции в рейтинге влиятельности заняли Новосибирский государственный университет, расположившийся на 12-м месте, и Уральский федеральный университет – 13-е место.

Авторы указывают, что данный рейтинг следует признать наиболее «москвоцентричным». Как пояснил результат генеральный директор агентства RAEX Дмитрий Гришанков, столица как главный центр концентрации всех видов ресурсов - интеллектуальных, лоббистских, финансовых и других – имеет неоспоримую фору перед всеми другими городами России во всем, что имеет отношение к влиятельности.

«Москва уверенно побеждает в борьбе за сильных абитуриентов, которые по окончании обучения в вузе имеют, как правило, широкие возможности для построения карьеры, обретения связей в интересующих сферах. Впоследствии добившиеся успеха выпускники оказывают уже непосредственное влияние на общество – от политических решений и бизнес-стратегий до научного, идеологического и культурного влияния», – сказал Гришанков.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев заявил, что «влиятельность образовательных организаций складывается, прежде всего, из качества их образовательных программ и научных исследований, а подтверждается тем интересом и доверием, которые к ним проявляют внешние партнеры».

«У Санкт-Петербургского университета такая «аудитория влияния» поистине огромна: среди наших партнеров - органы публичной власти России, а также государственные органы зарубежных стран», – добавил он.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов обратил внимание, что рейтинги влиятельности присутствуют в разных мировых рейтингах, «поскольку в мире в целом значимость и влияние высшего образования на развитие региональных экономик постоянно возрастает».

«В этом смысле появление такого рейтинга в России вполне соответствует мировым трендам. Это позволяет абитуриентам, работодателям, специалистам в образовании и науке ориентироваться в университетском пространстве», – считает он.

В рейтинг вошли 75 вузов, обладающих наибольшим влиянием на общество – на формирование элит, на научное сообщество, молодежь и интернет-аудиторию.

Список формировался по 15 критериям, источниками информации для которых стали анкеты вузов и данные независимых источников: мониторинг трудоустройства выпускников Минобрнауки, база Web Of Science Core Collection, интернет-энциклопедия Wikipedia, компания веб-аналитики Alexa, социальные сети «ВКонтакте» и Facebook и собственные данные агентства RAEX.

Указывается, что рейтинг строится исключительно на объективных показателях и не использует субъективные опросы респондентов.

Ранее сообщалось, что МГУ показал лучший результат в истории в предметном рейтинге мировых вузов. Кроме того, НИУ ВШЭ занял первое место среди российских вузов по 10 предметам в рейтинге QS.