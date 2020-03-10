Установлена предварительная принадлежность обнаруженных под Рязанью останков

Найденные у деревни Лопухи в Рязанской области останки, предварительно, принадлежат без вести пропавшей жительнице Пензы Екатерине Левченко, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Пензенской области.

«По предварительным данным судебно-генетической экспертизы, останки, найденные у деревни Лопухи Рязанской области, принадлежат Екатерине Левченко», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Напомним, в начале марта в Рязанской области были найдены останки, которые могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко – знакомой фигурантов дела террористической организации «Сеть».

По факту пропажи Левченко в 2017 году уголовное дело возбудили в 2020-ом.

В феврале об исчезновении Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, которого затем нашли убитым, сообщило издание «Медуза». Пропавшие были знакомы с фигурантами дела террористической организации «Сеть».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о деле пензенской группы «Сеть».