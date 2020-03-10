Бокерия заявил об увеличении доступности медпомощи благодаря поправкам в Конституцию

Закрепление в Конституции понятия «доступность медицинской помощи» позволит россиянам получать лечение на всей территории страны, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия.

«Конечно, поддерживаю. Это очень важно, одна из ключевых поправок, что на всей территории России человек имеет право на бесплатное лечение, квалифицированное и своевременное», – передает слова Бокерии РИА «Новости».

Он пояснил, что сейчас, если в каком-либо городе оказывается тот или иной вид медицинской помощи, то пациента не направляют в федеральные центры, а оставляют на лечение на месте, даже несмотря на то, что в другом регионе ему могли бы оказать помощь более высокого качества.

«В этой связи запись о том, что неоказание надлежащей помощи является нарушением Конституции крайне актуальна для любого человека. Как только Конституция будет принята, человек сможет прийти в свой муниципалитет и попросить направление на основании той справки, которую ему дали в вышестоящую медицинскую структуру. Если ему не оказывается такая помощь, это нарушение Конституции, что влечет за собой очень много неприятностей для человека, который это не делает», – уточнил Бокерия.

По его словам, внесение данной поправки в Конституцию повысит ответственность людей и самосознание человека, что он имеет право получить медицинскую помощь на всей территории России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею закрепления в Конституции доступности медицинской помощи для граждан.