Лидер РССМ: Поправка к Конституции не позволит чиновникам игнорировать инициативы НКО

Местные власти не всегда прислушиваются к голосу общественных советов и соответствующая норма в Конституции теперь заставит чиновников учитывать наше мнение. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина, комментируя поправку к Конституции, посвященную роли НКО в политике.

«Я возглавляю некоммерческую организацию, которая отстаивает интересы молодых сельчан на разных уровнях. И я очень остро ощущаю, что голос НКО, голос общественности, которую мы представляем, не всегда воспринимается чиновниками, – сказала председатель Российского союза сельской молодежи (РССМ), член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Юлия Оглоблина. – Безусловно, мы очень рады этой поправке об НКО, которая дает наконец зеленый свет нашей деятельности. Внесение такой нормы в главный закон означает, что «третий сектор» наконец признан государством, оценена важность его роли в жизни страны».

Лидер РССМ признала, что в последнее время региональные власти стали больше доверять НКО – открылись общественные советы при ведомствах, на муниципальном уровне создаются региональные палаты, которые объединяют активистов некоммерческих организаций.

«Но пока к НКО прислушиваются не везде. Зачастую для выработки конкретных решений требуется даже личная встреча президента с общественностью. С внесением этой поправки, как мы надеемся, ситуация изменится. Ведь чиновники не могут не соблюдать Основной закон. Значит, наш голос больше нигде не будет игнорироваться, мы сможем активнее участвовать в выработке государственных решений», – заключила Оглоблина.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля, на встрече с рабочей группой по поправкам, президент Владимир Путин одобрил предложение посвятить отдельную норму Конституции обязанности властей содействовать развитию гражданского общества. «В принципе, я ничего против не имею и исхожу из того, что волонтерское движение и НКО – это и есть часть гражданского общества», – заявил тогда Путин.

Во вторник, в рамках «президентского пакета», одобренного в Госдуме во втором чтении, прошла и поправка к ст.114, которая гласит, что правительство России осуществляет меры «по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».