Экс-замдиректора ФСИН Коршунова признали виновным в растрате средств на закупку сахара

Взгляд
10 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:28  |  vz.ru
Разделы

Падение цен на нефть поставило Россию перед новой реальностью

Времена дешевой нефти дают России новые возможностиФото: Егор Алеев/ТАСС
«Кровавая баня», «чистейшей воды истерика», «агрессивная кампания по захвату доли российского сегмента рынка». Все это – эмоциональная реакция аналитиков на бурные события, происходящие на нефтяном и валютном рынке. Почему резко падают курс рубля и цены на нефть, действительно ли Саудовская Аравия шантажирует Россию – и кто больше всего проигрывает в сложившейся ситуации? Подробности...
Перейти а раздел…

Арестами и обысками Литва пытается сорвать главный праздник России

Политик Вячеслав Титов подвергается постоянной травле со стороны литовских властейФото: facebook.com/prusijos
В Литве началась новая волна репрессий против активистов русскоязычной общины. Жертвами ее становятся люди, имеющие прямое отношение к ежегодному празднованию Дня Победы. Литва явно пытается если не сорвать празднества 9 мая, то хотя бы добиться, чтобы отмечающие в этот день не осмеливались высовываться из своих жилищ. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук

«Вэйврайдер» – перспективный проект американской гиперзвуковой ракеты. Возможно, российский «Циркон» на него очень похожФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Пресса пестрит сообщениями о том, что Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Американские официальные лица говорят о том же самом. Значит ли это, что американцы признают свое поражение в гиперзвуковой гонке? Каким образом и настолько большой прорыв совершили российские военные инженеры и какие работы в этой области проводятся Пентагоном? Подробности...
Перейти а раздел…

США организовали возвращение Саакашвили к власти

Антироссийская буча, дирижируемая людьми Саакашвили, превратилась в кампанию за отставку правительства ГрузииФото: Nazar Furyk/Global Look Press
Партия Михаила Саакашвили получила прекрасный шанс на то, чтобы опять стать правящей. Следствием этого, скорее всего, станет возвращение беглого экс-президента в страну и в большую политику, ради чего в Грузии сейчас меняют конституцию. Но зачем действующему правительству помогать своему врагу? И какую роль во всем этом играют США? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Pussy Riot и бремя либерального человека

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...

Идеальному императору России – 175 лет

Владимир Можегов, публицист
Крупный, мощный, уверенный в себе богатырь, словно олицетворение Ильи Муромца с картины Васнецова. Миротворец Александр III кажется одним из самых однозначных наших правителей. Разнится только отношение к нему. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Вирус вскрыл подводные камни, разбросанные эффективными менеджерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вброс 9700 сообщений о сотнях трупов и сотнях тысяч зараженных в Москве старательно распространялся через родительские и мамашкины группы и форумы по всем соцсетям. Причем профессионально. Кому-то это очень надо – нагнетать тему. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
    Перейти а раздел…

    Мужчины против феминисток 8 марта

    Сенсация в «супервторник»

    Россия везет на «Евровидение» сенсацию

      Перейти а раздел…

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...

      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
      Подробности...

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 10 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
          • Штраф

          • Общественные работы

          • Условный срок

          • Тюремное заключение

          • Просто игнорировать

          Союз педиатров России назвал суррогатное материнство антигуманным. А как вы относитесь к этому явлению?
          • Поддерживаю

          • Осуждаю

          • Отношусь нейтрально

          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Рубль стабилизировался в ходе торгов
              Аналитики предсказали вторую волну изменений цен на нефтьСША захотели включить в ДСНВ российский «Посейдон»Онищенко раскритиковал меры борьбы с коронавирусом в Италии и ИзраилеРоссиян предупредили о резком изменении погоды
              ЦБ объявил упреждающую продажу иностранной валюты на 500 млрд рублейПутин объяснил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцамиУченые обнаружили новые симптомы коронавирусаВ Германии выразили уверенность в реализации «Северного потока – 2»
              Мужчина сломал нос ударом ноги полицейскому в МосквеПрокурор по делу MH17 завершил речь в суде цитатой СолженицынаГермания направила запрос в Россию в связи с преступлениями нацистов в ЕйскеВ России запатентовали систему передачи энергии с орбитальной станции на Землю

              Главная тема


              США организовали возвращение Саакашвили к власти

              Ценовая война


              Американский экономист сказал, кому выгодно обрушение цен на нефть

              ответ агрессору


              Путин – об угрозе нападения на Россию: Мы повторим

              обвал нефтяных котировок


              Названы последствия для россиян от роста курса доллара

              Видео

              расстрел поляков


              США прикрыли Сталину спину в Катынском деле

              Травля сироты


              Украинский мальчик опрокидывает бандеровскую версию советской истории

              усилия недругов


              Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

              встреча «большой пятерки»


              «Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

              Долгосрочные последствия


              Дмитрий Дробницкий: Коронавирус прикончит глобализацию

              Ответы нужно найти


              Герман Садулаев: Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

              Игра без правил


              Павел Волков: Российские журналисты стали мишенью

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?

              Экс-замдиректора ФСИН Коршунова признали виновным в растрате средств на закупку сахара

              10 марта 2020, 12:15

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Замоскворецкий суд Москвы оглашает обвинительный приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегу Коршунову по делу о растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.

              «Коршунов совершил растрату с использованием своего служебного положения», – передает ТАСС решение судьи. В настоящее время оглашение приговора продолжается.

              Напомним, в сентябре 2017 года был задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов по подозрению в должностных преступлениях. По некоторым данным, речь шла о недостаче при строительстве СИЗО «Кресты-2».

              Тогда же была арестована предпринимательница Марина Дюкова, в ноябре 2018 года ее приговорили к 2,5 годам колонии за преступный сговор с Коршуновым.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............