Лувр закрыли из-за коронавируса

Самый посещаемый музей планеты – французский Лувр, который не открылся в воскресенье утром, останется закрытым до конца дня в связи со вспышкой коронавируса.

«Лувр не сможет открыться сегодня, в воскресенье, 1 марта», – говорится в сообщении музея в Twitter.

Те, кто приобрел билеты на воскресенье, смогут вернуть свои деньги, заверили в Лувре. Для этого нужно отправить письмо на электронную почту музея.

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Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом во Франции достигло 100 человек.

В субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что французские власти приняли решение отменить в стране все общественные мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 тыс. человек.

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