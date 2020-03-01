Украина запустила телеканал для вещания в Донбассе и Крыму

На Украине в воскресенье запускают телеканал, который должен вещать на территории ЛНР, ДНР и Крыма. Вещание будет вестись на базе телеканала UATV в 2020 году на украинском и русском языках.

Эксперты считают, что этот телеканал вряд ли окажется успешным, передает РИА «Новости».

«Как мне представляется, все это так или иначе создается для того, чтобы объяснить внешним спонсорам необходимость выделения некого количества денег, которое потом успешно разворовывается. По крайней мере, в сегодняшней украинской действительности дела обстоят именно так. Раз уж такой подход, то никакого идеологического эффекта подобные вещи не будут иметь», – выразил мнение директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В ноябре прошлого года министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что в бюджете страны заложили 440 млн гривен (более 18 млн долларов) на создание развлекательного телеканала для жителей ДНР и ЛНР.