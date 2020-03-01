В воскресенье синоптики пообещали москвичам теплую переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в Москве будет 1 градус ниже ноля. К обеду воздух в столице прогреется до плюс двух градусов, а вечером столбики термометров покажут пять градусов тепла. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 4-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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