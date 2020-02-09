The Washington Times анонсировал приезд 20 тыс. американских военных в Европу

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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Норвегия применила против России наглую тактику

Сегодня Шпицберген зарабатывает больше всего как туристический аттракционФото: Лев Федосеев/ТАСС
В воскресенье, 9 февраля, отмечается 100-летие Парижского договора, определившего статус Шпицбергена. Как получилось, что эта территория управлялась почти на равных Норвегией и Россией, почему Норвегия противодействует российскому присутствию на архипелаге – и чем важен он для нашей страны?  Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Расстрел военных США в Афганистане выгоден Трампу

Талибы контролируют 2/3 Афганистана и не спешат договариваться с США Фото: REUTERS/Stringer
Перестрелка между афганскими и американскими военными вновь поставила вопрос о целесообразности почти 20-летнего присутствия США в Афганистане. По мнению заокеанской прессы, гибель американских солдат поможет Дональду Трампу выполнить предвыборное обещание о выводе войск с Ближнего Востока. Однако глава Белого дома может распорядиться представившейся возможностью совсем иначе.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть опираться на фундаментальную науку, а не на сенсации в стиле национально-ориентированной истории, новой хронологии или ДНК-генеалогии всяких шарлатанов. Подробности...
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И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и «лево-зеленых». Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
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Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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              The Washington Times анонсировал приезд 20 тыс. американских военных в Европу

                 9 февраля 2020, 18:44
              Фото: Sebastian Willnow/DPA/ТАСС
              Текст: Сергей Гурьянов

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              В Европу «вскоре нагрянут 20 тыс. американских военнослужащих», которые примут участие в масштабных многомесячных учениях в Европе, пишет The Washington Times, сравнив их «с крупными маневрами времен холодной войны».

              Учения «Защитник Европы-2020» будут крупнейшими маневрами в Европе за последние 25 лет, они пройдут с апреля по июль в нескольких регионах Германии и в ряде стран, которые ранее входили в состав Организации Варшавского договора, в том числе Польше и государствах Прибалтики. В учениях примут еще 18 стран НАТО, которые выделят для этого 17 тыс. военнослужащих, передает RT.

              Официальные лица альянса заявляют, что учения не направлены против какой-либо конкретной страны, но эксперты полагают, что «Кремль по мере развертывания сил будет активно принимать все к сведению», пишет WT.

              «Боеготовность заключается не только в том, чтобы разместить по всему театру военных действий нужные силы и средства. Она также предполагает, что мы будем пользоваться своей способностью быстро перебрасывать собственные силы, а также силы наших союзников и партнеров», – заявил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-полковник Кристофер Каволи.

              Он отметил, что эта способность «имеет решающее значение», чтобы незамедлительно «обеспечивать военное присутствие».

              «Боеготовность наших войск придает уверенности нашим союзникам и служит сдерживающим фактором для потенциальных противников», – заявил Каволи.

              Он отметил, что особую роль в «Защитнике Европы-2020»  будет играть Польша.

              «Данные учения будут иметь не только символический характер. Они касаются самой сути наших заявлений о коллективной безопасности Европы. В случае кризиса НАТО должно иметь возможность отреагировать как можно быстрее. А учения «Защитник Европы-2020» просто невозможно было бы организовать без Польши», – заявила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер.

              Старший директор Центра военной и политической мощи при американском аналитическом центре «Фонд защиты демократий» Брэдли Боуман выразил мнение, что учения «Защитник Европы-2020» будут для США возможностью «продемонстрировать политическую решимость НАТО».

              В январе МИД России заявил, что военные учения НАТО на восточном фланге все более напоминают целенаправленную подготовку к крупномасштабному военному конфликту.


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