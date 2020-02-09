Появились подробности посадки самолета «на брюхо» в Коми

Самолет Boeing 737 с 88-ю пассажирами при жесткой посадке в аэропорту Усинска фактически сел «на брюхо», получив повреждения крыла и хвостовой части, сообщили в экстренных службах.

«По предварительной информации, у самолета повреждены крыло и хвостовая часть. Сейчас борт осматривают специалисты, устанавливается степень полученных повреждений», – передает ТАСС слова источника.

Он отметил, что полет из Москвы в Усинск проходил штатно, о технических проблемах экипаж не докладывал.

«Когда он пошел на посадку, у него сложилась задняя стойка шасси. Борт ударился о землю хвостовой частью, экипаж фактически посадил самолет на брюхо. Передняя стойка шасси сработала штатно», – сказал источник.

Экипаж из шести человек и 88 пассажиров были оперативно эвакуированы.

Между тем, в правительстве республики Коми сообщили, что аэропорт Усинска закрыт после жесткой посадки самолета авиакомпании «Ютэйр».

«В результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов. В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт», – говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми. Лайнер ударился хвостом о ВПП при посадке. На борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа.

Сообщалось, что причиной инцидента стали проблемы с шасси.