Москвичей ожидают переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица, сообщают синоптики.

Днем в столице будет от минус 2 градусов до 0, ночью температура не изменится. В Подмосковье термометры покажут от минус 5 градусов до 0, ночью температура останется прежней.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, передает ТАСС.