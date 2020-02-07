Слуцкий оценил борьбу с памятниками в Польше

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что борьба Польши с памятниками, в том числе с монументами советским воинам, является особым видом паранойи.

«Война с памятниками в Польше превратилась в особый вид паранойи. В русле русофобской линии нынешнего польского руководства последовательно разрушаются воинские мемориалы и захоронения. Таким образом, Варшава пытается вытеснить любое упоминание о подвиге советского солдата в победе над фашизмом и освобождении Польши», – сказал Слуцкий, передает РИА «Новости».

Депутат добавил, что такие действия он считает неблагодарностью и кощунстовм.

«В попытках переписать и историю Великой Победы польские власти достигли верха цинизма, за которым скрывается намерение перекрыть собственные неблаговидные поступки предвоенного прошлого», – сказал парламентарий.

Напомним, в пятницу в польском городе Лешно снесли памятник благодарности Красной армии, установленный после окончания Второй мировой войны.

В Польше запрещена пропаганда коммунизма или иных тоталитарных строев. В рамках закона проводится снос советских памятников, включая те, что посвящены солдатам. При этом региональные власти пытаются сохранить памятники красноармейцам.