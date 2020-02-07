МИД уличил греческого писателя в очернительстве России и РПЦ

Опубликованная в Греции книга Александроса Массаветаса «Третий Рим» и интервью с автором от 28 января в греческой газете «Катимерини» полны лживых утверждений и абсурдных обвинений в адрес России, заявили в пресс-службе МИД России.

«Массаветас призывает греческого читателя осознать «всю серьезность геостратегической угрозы со стороны России», на протяжении веков пытающейся «подорвать могущество Афин» и активно использующей для этого Русскую православную церковь (РПЦ). В больном воображении «разоблачителя» наша страна предстает зловещей силой, которая ведет против Греции «гибридную войну», «исключительно организованно и умело» манипулирует греческим общественным мнением, подкупает влиятельных комментаторов и шантажирует иерархов Элладской православной церкви», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве выразили недоумение из-за того, что самые яркие совместные достижения, которыми россияне дорожат вместе с греками, а также двусторонние культурно- гуманитарные мероприятия «являются, в подаче автора, ничем иным, как прямым вредительством со стороны Москвы и вмешательством во внутренние дела Греции».

«Массаветас дошел до того, что провел прямую аналогию между Русской православной церковью и радикальным исламом на том основании, что в ряд храмов РПЦ могут не впустить женщин в брюках, а также открыто противопоставляет нашу православную традицию греческой. Одновременно он без малейшего зазрения совести заявляет, что его сложно заподозрить в нелюбви к русскому православию», – добавили в МИД.

Там же подчеркнули, что Массаветас не является историком или писателем и зарабатывает на жизнь написанием туристических путеводителей. «Охотно предоставляя трибуну подобным персонажам, которые готовы идти на любые ухищрения и откровенные подлоги, чтобы извратить и очернить общие страницы российско-греческой истории, определенные СМИ Греции лишний раз демонстрируют свою ориентацию на внешние силы, желающие вбить клин между Москвой и Афинами», – заключили в МИД.