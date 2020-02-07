«Опасные» российские конфеты запретили в Белоруссии

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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
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7 февраля, пятница | Последнее обновление — 16:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Патрушев ответил на угрозы США в адрес России за поддержку Мадуро
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Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений
Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа
Зачем Россия и НАТО срочно пополняют оружейные арсеналы
Выборы в Тюрингии показали зарождение новой Германии
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть
Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Как связаны адмирал Колчак, создание Чехословакии и русское золото
Владимир Можегов, публицист
7 февраля исполняется 100 лет со дня гибели Колчака – последнего легитимного правителя исторической России. Чехи сдали его большевикам за золото, которое награбили у России. И на которое, по сути, создали Чехословакию. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
Шойгу наградил последнего маршала СССР
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежиПодробности...
Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам
При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетахПодробности...
НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма
НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и МарсПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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