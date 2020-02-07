Дипломат рассказал об особенностях отдыха россиян в Турции

Туристы при планировании отдыха в Турции должны учитывать ее климатические условия, не злоупотреблять распространенной в местных отелях системой «все включено» и быть более внимательными на дорогах, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

«В связи с тем, что очень много летальных исходов спровоцировано ранее диагностированными хворями, конечно, главный совет нашим туристам – при планировании отдыха учитывать, что Турция – это страна с иными, чем в России, климатическими условиями, в «высокий сезон» температуры превышают 40 градусов. Конечно, не следует злоупотреблять столь распространенной в турецких отелях системой «все включено», – передает РИА «Новости» слова Ерхова.

Он призвал также россиян быть более внимательными в городах.

«Нужно помнить, что турецкие водители не всегда пропускают пешеходов, даже если вы переходите дорогу в установленном месте, на «зебре». Во многих отелях развита система детской анимации и так называемых «мини-клубов», но нужно всегда отдавать себе отчет, что персонал может просто недоглядеть, поэтому, безусловно, нужно самим следить за ними», – добавил Ерхов.

По его словам, покупая стандартную страховку, туристы должны осознавать, что она может эффективно сработать лишь при несложных медицинских вмешательствах, но на более тяжелые случаи ее возможностей просто не хватает.

«Как пример, вы приобретаете страховку за 10-20 долларов и думаете, что у вас «все схвачено». Но что-то, не дай бог, происходит, вас госпитализируют. Один день пребывания в клинике вам обходится примерно в 300 долларов, операция средней сложности – от 5 тыс. долларов, а максимальное покрытие купленной вами страховки – 30 тыс. долларов. А ведь надо еще как-то выехать и, не дай бог, на специальном самолете со специальным оборудованием», – сказал российский посол.

Он отметил, что страховым компаниям необходимо разрабатывать новые, расширенные формы медицинского страхования с повышенными лимитами страхового покрытия, с включением по возможности консультационных и правовых услуг.

«Скажем, абсолютно недопустимы ситуации, когда простую страховку продают женщине на последних месяцах беременности. Один только многочасовой перелет, не говоря уже о жарком климате, может неблагоприятно сказаться на здоровье... Родовспоможение при осложняющих факторах может стоить до 30 тыс. долларов. Один день нахождения малыша в инкубаторе обходится до 1 тыс. долларов, и еще неизвестно, сколько он там пролежит. Обо всем это надо думать при планировании отдыха», – добавил Ерхов.

Напомним, в октябре житель Сыктывкара, 34-летний Александр Денисов, который впал в кому после инсульта в Турции, скончался на борту самолета, который должен был доставить его в российскую больницу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД