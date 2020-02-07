В пятницу синоптики пообещали москвичам снежную зимнюю погоду.

По прогнозу синоптиков, на протяжении всей пятницы в столице будет 9 градусов ниже ноля. В первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, силой 6-7 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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