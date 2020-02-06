Айрапетян и Башмет рассказали о прохождении таможни с музыкальными инструментами

Если у музыканта есть паспорт на инструмент, то при пересечении границы к нему никаких вопросов обычно не возникает, рассказали газете ВЗГЛЯД альтист Юрий Башмет и скрипач Самвел Айрапетян.

У двоих артистов Московской филармонии в аэропорту Домодедово конфисковали личные музыкальные инструменты. При этом владельцы предоставили на них паспорта с печатью, подтверждавшей, что инструменты не являются культурными ценностями, но таможенники засомневались в подлинности документов.

«Меня как-то раз заставили сдать в багаж мою скрипку, либо купить для нее новый футляр. А чтобы задерживали инструмент... Такого ни со мной, ни с моими знакомыми не было. У всех моих знакомых есть паспорта на инструменты... Обычно, если паспорт есть, то проблем нет никаких», – говорит российский скрипач Самвел Айрапетян.

Альтист и дирижёр Юрий Башмет также заметил, что никогда не сталкивался с ситуацией, когда «музыканта лишают собственного инструмента без весомой причины».

Артистов Московской филармонии после произошедшего поддержали и другие артисты, например скрипачи Петр Лундстрем и Николай Манагадзе, которого ранее в том же Домодедово оштрафовали за вывоз инструмента из России.