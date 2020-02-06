Сантехника с наркотиками в барабане задержали на Валааме

На острове Валаам задержали сантехника по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает МВД России.

Сантехник приехал на остров на вахту, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе личного досмотра полицейские нашли у него в рюкзаке кубинский ударный инструмент – бонго, внутри которого был сверток из фольги с порошкообразным веществом.

«Согласно заключению экспертно-криминалистического исследования изъятым является наркотическое средство – броламфетамин в особо крупном размере. Жесткий галлюциноген – ДОБ впервые был изъят в республике Карелия. Кроме этого установлено, что любитель музыки ранее неоднократно судим за преступления, связанные с нелегальным оборотом оружия и наркотических средств», – отметили в МВД.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере».

На данный момент мужчина заключен под стражу.

В четверг сообщалось, что полицейские в поселке Барвиха задержали подозреваемую в сбыте более двух килограммов героина.