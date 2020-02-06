Россияне оказались членами экипажа карантинного лайнера в Гонконге

Четыре россиянина находятся на круизном лайнере World Dream, который поместили в Гонконге на карантин, сообщил вице-консул консульства России в Гонконге Борис Эздрин.

«По имеющейся информации, среди пассажиров граждан России нет. Есть четыре члена экипажа, они граждане России. Как сообщили власти Гонконга, у них самочувствие нормальное, симптомов заболевания не выявлено», – сказал он в эфире канала «Россия 24».

На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

Нет



В среду лайнер вернулся в Гонконг из Тайваня. Оказалось, что у членов экипажа и пассажиров круизного лайнера была выявлена пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV. Из-за этого ему не разрешили зайти в порт на юго-западе Тайваня, он вернулся в Гонконг.

Еще один лайнер Diamond Princess находится в водах Японии. На его борту – 3700 пассажиров и членов экипажа. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен коронавирус. Пассажирам запретили покидать каюты из-за объявленного карантина.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД