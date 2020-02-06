Школьницу и двух мужчин заподозрили в вымогательстве в Якутии

В Якутии завели уголовное дело в отношении двоих мужчин и школьницы, которые подозреваются в вымогательстве, сообщает Следственное управление СК по региону.

По версии следствия, в январе 25-летний мужчина, используя поддельный аккаунт в соцсети и представляясь девушкой, вел переписку интимного характера с другим молодым человеком с целью вымогательства, говорится в сообщении на сайте СК.

К этому он также привлек 30-летнего знакомого и 15-летнюю школьницу, после чего группа распределила между собой роли.

Девушка позвонила одному из потерпевших и предложила встретиться. Она ждала мужчину и его друга в салоне автомобиля, в котором уже находились двое других подозреваемых.

Мужчины потребовали от потерпевших по 10 тыс. рублей, а в случае отказа пригрозили применением насилия и «сообщением о противоправных действиях» в отношении несовершеннолетней.

Потерпевшие, не имея денег, передали злоумышленникам две гитары, ноутбук и три мобильных телефона.

Позже подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В данный момент фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.

«Помимо этого, у следователей имеется информация о том, что это не единичный эпизод преступной деятельности группы, участники которой подобным способом вымогали деньги у других граждан», – добавили в пресс-службе СК.

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