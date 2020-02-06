В Кремле сообщили об отсутствии ответа США и Британии по саммиту СБ ООН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не получил ответа по идее Владимира Путина провести саммит лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН только от США и Великобритании.

«Из Вашингтона и Лондона пока нет ответов», – сказал Песков в ответ на вопрос о реакции на предложение о саммите, передает РИА «Новости».

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

Инициатива российского лидера уже нашла поддержку во Франции и в Китае, а в Британии заявили, что ждут более детального предложения. Позже Кремль сообщил, что направит послания с конкретикой по сути саммита.

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