«Союз» в Казахстане может приземлиться на древние захоронения

Российский космонавт Олег Артемьев не исключил, что спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13» может приземлиться на крышу глинобитных строений, расположенных в районе посадки в Казахстане.

«Именно эта точка оказалась более-менее нормальная. Там уровень снега порядка 30 см, это полколеса вертолета. Сам солончак замороженный. На месте посадки, в этом круге, где должен приземлиться спускаемый аппарат, это круг примерно 27-30 км, там все нормально. Единственное, что есть кое-какие постройки глинобитные, поэтому если вдруг, не дай бог, мы на них сядем, ничего страшного, только продавим чуть-чуть», – передает РИА «Новости» слова Арьемьева.

Речь идет о расположенных в этом районе древних казахских захоронениях.

Тем временем сообщается, что основной парашют раскрылся над спускаемым аппаратом пилотируемого корабля «Союз МС-13».

На корабле с МКС возвращаются на Землю россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано.

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