В четверг синоптики пообещали москвичам теплую зимнюю погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в Москве будет 6 градусов мороза. К обеду температура воздуха поднимется до минус 3 градусов, а вечером столбики термометров в столице покажут 4 градуса ниже ноля. В первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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