Украинский «Южмаш» признал использование российского алюминия для американских ракет

Украинский Южный машиностроительный завод имени Макарова («Южмаш») подтвердил, что закупает алюминий для изготовления детали первой ступени американской ракеты «Антарес» в России, так как именно указанный материал должен использоваться, согласно проекту, сообщила пресс-служба предприятия.

«26 января текущего года рядом украинских СМИ опубликована информация о закупке предприятием «Южмаш» алюминия у поставщика из Российской Федерации. Эта информация соответствует действительности. Верным является также предположение журналистов о цели закупки, а именно, что указанный алюминий должен быть использован для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя «Антарес», – говорится в сообщении на сайте компании.

При этом в пресс-службе заявили, что такая необходимость диктуется жесткими требованиями к качеству. «Во многих случаях происхождение материала непосредственно отмечается в конструкторской и рабочей документации и не может быть изменено производителем самостоятельно. Именно такая ситуация имеет место в случае с закупкой, о которой идет речь», – отметили в компании.

«Впрочем, диверсификация возможна и в этом случае, но требует проведения большого объема дополнительных работ со стороны разработчика и, соответственно, немалых затрат со стороны заказчика. ЮЖМАШ не может влиять на этот процесс», – разъяснили на предприятии.

Кроме того, пресс-служба «Южмаш» добавила, что «международная и украинская политики санкций не распространяются на сотрудничество в сфере использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов».

Ранее сообщалось, что «Южмаш» договорился с российским ООО «Промышленное обеспечение «Альфа-Металл» о поставке алюминия на сумму 109,5 млн рублей. Общий вес заказа составляет 88,7 тонны алюминиевого проката.

В прошлом году глава аналитического центра «Ейдос» Виктор Таран сообщил, что украинский Южный машиностроительный завод им. Макарова и американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace договорились о сотрудничестве на 15 млн долларов.

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