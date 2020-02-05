Суд в Москве арестовал мужчину за истязания пасынка

Чертановский суд Москвы отправил на два месяца под стражу Мурата Шханукова, который избивал своего маленького пасынка, сообщили в пресс-службе суда.

«Чертановским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шханукова Мурата Руслановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»), на два месяца, то есть до 4 апреля 2020 года», – сообщили ТАСС в суде.

В столичном департаменте соцзащиты населения сообщили, что семья ранее не состояла на учете в учреждениях соцзащиты, за помощью не обращалась. Семья жила в арендованной комнате коммунальной квартиры, постоянной регистрации в Москве у них нет. На данный момент семья находится на контроле у органов опеки, чьи представители будут навещать их по месту проживания.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором мужчина избивает ребенка, запись сделала тетя мальчика. Сообщалось, что отчим пришел в ярость от того, что ребенок «начал баловаться». Чтобы наказать мальчика, он заставил его приседать и начал бить его по лицу. После произошедшего в отношении мужчины было заведено уголовное дело.

Жена Мурата Шханукова заявила, что раньше не замечала агрессивного поведения мужа.

Сам же Шхануков попросил прощения, стоя на коленях, и заявил, что ударил ребенка впервые.