Белоусов похвалил правительство Медведева

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что кабинет министров, работавший при премьере Дмитрии Медведеве, сделал «хороший задел в экономике».

Белоусов пояснил, что этот задел позволит продолжить реализацию намеченных планов, передает РИА «Новости».

Напомним, Белоусов, согласно распоряжению нового премьера Михаила Мишустина, будет курировать национальные проекты, финансы, транспорт, внешнюю торговлю и противодействие санкциям.