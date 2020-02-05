Голикова: Цены на медицинские маски в России выросли в десятки раз

Некоторые аптеки из-за ситуации с коронавирусом беспрецедентно подняли цены на маски, заявила на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5. То есть, это беспрецедентный рост, и поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба мы послушаем Федеральную антимонопольную службу о принимаемых мерах», – передает ее слова ТАСС.

До этого президент Владимир Путин заявил, что необходимо выявить тех, кто пытается нажиться на ситуации вокруг коронавируса, поднимая цены на препараты и средства защиты.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, нужно ли носить маску для защиты от коронавируса.

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