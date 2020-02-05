В СПЧ запланировали организовать мониторинг по голосованию о поправке в Конституцию

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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

Во время церемонии вручения верительных грамот президенту РоссииФото: Михаил Метцель/ТАСС
В среду в Александровском зале Кремля пройдет церемония вручения иностранными послами верительных грамот президенту Путину. В отличие от всех предыдущих подобных мероприятий, она будет уникальной и символической: впервые сменяются послы всех великих держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подобного не было ни в новейшей российской, ни в советской истории. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Как Москва ответит на заигрывание Лукашенко с Вашингтоном

Лукашенко всячески демонстрировал, как он рад визиту ПомпеоФото: NIKOLAI PETROV / BELTA / POOL/ТАСС
Отношения США и Белоруссии, похоже, внезапно радикально улучшились. По крайней мере, именно так можно трактовать итоги визита госсекретаря США в Минск. О чем договорились Майк Помпео и Александр Лукашенко, зачем белорусский лидер пытается сблизиться с Вашингтоном и какой будет реакция России? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Антон Крылов, журналист
На фоне нарастающего беспокойства по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...
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Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
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Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
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    Самые нелепые мифы вокруг коронавируса

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      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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              В СПЧ запланировали организовать мониторинг по голосованию о поправке в Конституцию

              5 февраля 2020, 16:05

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              Совет по правам человека при президенте России запланировал организацию мониторинга соблюдения прав граждан во время всенародного голосования по поправке в Конституцию в случае принятия законодательного акта о его проведении, сказал ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

              «Мы планируем заниматься организацией мониторинга соблюдения прав граждан – избирательных не скажешь, а связанных с всероссийским голосованием – чтобы каждый мог выразить свое мнение, чтобы, как положено и на выборах, голосование было тайным, система голосования была прозрачной и доступной для всех», – сказал Точенов на заседании рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан, передает РИА «Новости».

              По его словам, рабочая мониторинговая группа СПЧ по выборам уже свой план определила. «Есть у нас также комиссия по избирательным правам, и с недавнего времени я ее также возглавляю – мы будем активно подключаться. В ближайшее время также будем спрашивать наших членов Совета, кто, в каких регионах может работать», – пояснил ответственный секретарь СПЧ.

              «Мы обращаемся к общественным палатам, к правозащитному сообществу, специализирующемуся в сфере защиты избирательных прав граждан, Ассоциации юристов России, журналистам, чтобы всесторонне на местах смотреть картинку сверху – что происходит и как. Не только в день голосования, но и заранее посмотреть – соблюдаются ли права граждан, гласность в избирательной кампании либо вот в общероссийском голосовании», – уточнил он журналистам.

              Также Точенов отметил важность объединения всех общественников, чтобы всем было понятно, что голосование прошло честно.

              Кроме этого, член Совета Александр Брод предложил приглашать на такие заседания рабочей группы ОП РФ юристов, а также сделать видеоролик, который бы разъяснял суть поправки в конституцию. «Предлагаю разработать методические материалы, ... которые были бы применимы к предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию», – сказал он.

              «Считаю необходимым и расширить состав субъектов общественного контроля на предстоящем голосовании. Помимо наблюдателей от общественных палат, стоило бы подключить ресурс и федерального СПЧ, и Совета по правам человека трех главных субъектов. Это могли бы быть и уполномоченные по правам человека, которые также ведут активную деятельность по подбору обращений граждан, по разъяснению правовых основ, предлагаемых поправок. Ну и усилить работу с юристами, с правозащитниками в регионах», – пояснил Брод.

              Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию , Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.


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